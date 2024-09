Ουκρανία: Επίθεση με drone σε ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών - Καταστροφές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων (vid)

Ουκρανική επίθεση με drone σε δύο αποθήκες πυραύλων και πυρομαχικών στη Ρωσία είχε ως αποτέλεσμα μια τεράστια έκρηξη, 235 μίλια δυτικά της Μόσχας, προκαλώντας ανυπολόγιστη ζημιά.

Την πρώτη έκρηξη ακολούθησαν επανειλημμένες πυρκαγιές πλάτους έξι χιλιομέτρων και εκρήξεις, με τη Ρωσία να χάνει πολεμικό υλικό αξίας δεκάδων εκατομμυρίων.

Good morning ☀️



The Tver region of Russia is beautiful, particularly after last night, when our UAVs attacked a large ammunition depot.



According to OSINT, each storage unit could contain up to 240 tons of ammunition. Potentially, the arsenal could hold 30,000 tons of various… pic.twitter.com/zG1pzD60XZ — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) September 18, 2024

Η Ουκρανία παραδέχτηκε την επίθεση, με πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), να αναφέρει πως «η αποθήκη περιείχε πυραύλους για τα τακτικά πυραυλικά συστήματα Iskander, τα τακτικά πυραυλικά συστήματα Tochka-U, κατευθυνόμενες βόμβες και οβίδες του πυροβολικού».

Όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις από drone καμικάζι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ρωσικού πρακτορείου RIA το 2018, η Ρωσία κατασκεύαζε ένα οπλοστάσιο στην περιοχή Τόροπετς, μια πόλη 1.000 ετών με πληθυσμό λίγο πάνω από 11.000 άτομα. Ο τότε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, στρατηγός Ντμίτρι Μπουλγκάκοφ, είχε διαβεβαιώσει ότι η αποθήκη ήταν «προστατευμένη από εξωτερικές επιθέσεις» και «ανθεκτική σε εκρήξεις και πυρκαγιές».

Epic detonations at a Russian munitions depot in the Tver region following yet another Ukrainian drone attack.



Russian authorities have announced “partial evacuation” of the city of Toropets.



The depot can have up to around 30,000 tons of munitions in store. pic.twitter.com/z2fC3A2Q10 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 18, 2024

Ωστόσο, ο Μπουλγκάκοφ συνελήφθη σε μεταγενέστερη εκκαθάριση αξιωματούχων από τον Πούτιν, λόγω κατηγοριών για διαφθορά.

Δορυφορικά δεδομένα της NASA κατέγραψαν την έκρηξη τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, ενώ σταθμοί σεισμικής παρακολούθησης κατέγραψαν σεισμικά κύματα που προσομοιάζουν με μικρό σεισμό στην περιοχή.

Write that in a large warehouse in the town of Toropets near the Tver region, the Russians saved missiles up to “Grad”, S-300 and S-400, as well as warped ballistic missiles up to “Iskander” and began to create a stockpile of Korean KN2 3. https://t.co/SY8FkEpb5W pic.twitter.com/CzVx3MmHQ3 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) September 18, 2024

Ο Ιγκόρ Ρουντένια, κυβερνήτης της περιοχής Τβερ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς φλέγεται. Αρχικά, δήλωσε πως «οι δυνάμεις αεράμυνας συνεχίζουν να απωθούν μια μαζική επίθεση drones πάνω από το Τόροπετς».

Αργότερα, ανακοίνωσε ότι «για λόγους ασφάλειας, αποφασίστηκε η μερική εκκένωση του πληθυσμού από την περιοχή όπου επιχειρούν οι δυνάμεις αεράμυνας και όπου η φωτιά εντοπίζεται». Παράλληλα, έκλεισαν σχολεία και παιδικοί σταθμοί λόγω των συνεχιζόμενων εκρήξεων και του τοξικού καπνού.

Οι κάτοικοι της πόλης εξέφρασαν την ανησυχία τους, καθώς δεν ακούστηκαν προειδοποιήσεις για την επικείμενη επίθεση με drones. Εκτός από την κύρια φωτιά μετά την έκρηξη, δορυφορικές εικόνες και τοπικό υλικό κατέγραψαν πολλαπλές εστίες φωτιάς που εξαπλώθηκαν μετά την επίθεση.

Ukraine destroyed one of Russia’s largest weapons depots.



A drone swarm struck the depot in Toropets in the Tver region, 480 km from the frontlines.



The explosion destroyed hundreds of S-300, S-400, Iskander & North Korean ballistic missiles, causing a 2.8 magnitude earthquake pic.twitter.com/Ht6Y7put4C — Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2024

Η αποθήκη περιείχε έως και 240 τόνους πυραύλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, με τον Ουκρανό πολεμικό δημοσιογράφο Ντένις Καζάνσκι να δηλώνει: «Η έκταση της έκρηξης στην αποθήκη της περιοχής Τβερ είναι εντυπωσιακή. Το 107ο οπλοστάσιο της Κεντρικής Διεύθυνσης Πυραύλων και Πυροβολικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας φλέγεται».

Σύμφωνα με τον Καζάνσκι, στην αποθήκη αποθηκεύονταν πύραυλοι για εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών (MLRS), οβίδες και αντιαεροπορικοί πύραυλοι. Υπολογίζεται ότι συνολικά υπήρχαν περίπου 30.000 τόνοι αποθεμάτων, με την πιθανότητα να περιλαμβάνονταν και πύραυλοι από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Παρά τις ρωσικές προσπάθειες να εξηγήσουν τις εκρήξεις ως αποτέλεσμα συντριμμάτων από κατεστραμμένα drones, οι περισσότερες επιθέσεις αυτού του είδους είναι άμεσες πλήξεις των ουκρανικών drones που καταφέρνουν να αποφύγουν τις ρωσικές αμυντικές γραμμές.