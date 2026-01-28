Ουκρανικά drones κατέστρεψαν 15 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη «αξίας $1 δισ.» σε αεροπορικές βάσεις (vid)

Μια νέα φάση έντασης φαίνεται να διαμορφώνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, με το πεδίο της σύγκρουσης να επεκτείνεται βαθιά στο ρωσικό έδαφος και τη διπλωματική κινητικότητα να αυξάνεται παράλληλα με τη στρατιωτική κλιμάκωση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν διακρίνονται ουκρανικά drones να πλήττουν αεροσκάφη σε πέντε ξεχωριστές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ο χρόνος των επιθέσεων.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανέφερε ότι καταστράφηκαν 11 μαχητικά Sukhoi και MiG, τρία ελικόπτερα και ένα μεταγωγικό Antonov An-26, εκτιμώντας ότι η συνολική αξία των απωλειών φτάνει περίπου το 1 δισ. δολάρια.

Μεταξύ των αεροσκαφών που φέρεται να καταστράφηκαν περιλαμβάνονται Su-30SM και Su-34 — από τα βασικά επιθετικά αεροσκάφη πρώτης γραμμής της Ρωσίας — καθώς και παλαιότερα Su-27 και Su-24, τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις βομβαρδισμού κατά της Ουκρανίας.

Επίσης, η Ουκρανία φέρεται να κατέστρεψε αναχαιτιστικά MiG-31, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο της ρωσικής αεράμυνας και χρησιμοποιούνται συχνά ως πλατφόρμες εκτόξευσης υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal.

Η απώλεια των τριών ελικοπτέρων — ενός Mi-8, ενός Mi-26 και ενός Mi-28 — εκτιμάται ότι επηρεάζει σημαντικά τις ρωσικές δυνατότητες μεταφοράς, εφοδιαστικής υποστήριξης και επιχειρησιακής υποστήριξης στο πεδίο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της Sun, καταστράφηκαν και αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών, εντείνοντας το πλήγμα στις υποδομές των συγκεκριμένων αεροπορικών βάσεων.