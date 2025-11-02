Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Rosneft σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας
Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Rosneft σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία επίθεση με drones σε ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό ιδιοκτησίας της Rosneft, στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU).

Στη δήλωσή του, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι πέντε επιδρομές με τη χρήση drones κατέστρεψαν ένα δεξαμενόπλοιο, υποδομές φόρτωσης του πετρελαίου, αλλά και κτίρια του λιμανιού σε κοντινή απόσταση.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι δύο ξένα πλοία υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Τούαπσε, ένα από τα μεγαλύτερα τερματικά πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας φωτιά.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης με drone στο λιμάνι του Τούαπσε τη νύχτα της 2ας Νοεμβρίου, δύο ξένα πολιτικά πλοία υπέστησαν ζημιές», ανέφερε σε δήλωση το επιχειρησιακό κέντρο έκτακτης ανάγκης της περιοχής Κρασνοντάρ.

Το επιχειρησιακό κέντρο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων των πλοίων και ότι όλες οι φωτιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο, αλλά ότι «τα κτίρια και οι υποδομές του τερματικού σταθμού» υπέστησαν ζημιές.

Το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν πλήξει υποδομές του διυλιστηρίου πετρελαίου στο Τούαπσε. Ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας SBU ανέφερε ότι πέντε καταγεγραμμένες επιθέσεις με drone σε τερματικό πετρελαίου προκάλεσαν ζημιές σε δεξαμενόπλοιο, σε υποδομές φόρτωσης και σε κοντινά κτίρια του λιμανιού.

Το λιμάνι φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Tuapse στη Μαύρη Θάλασσα και ένα διυλιστήριο που ελέγχεται από τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft. Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει το διυλιστήριο με αρκετές επιθέσεις με drone φέτος.

Το εξαγωγικό εργοστάσιο Tuapse, με δυναμικότητα επεξεργασίας 240.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως (bpd), παράγει ναφθά, καύσιμο πετρελαίου, vacuum gasoil και ντίζελ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Κύριοι πελάτες είναι η Κίνα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη και η Τουρκία.

