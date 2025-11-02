Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Rosneft σε ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία επίθεση με drones σε ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό ιδιοκτησίας της Rosneft, στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU).

Στη δήλωσή του, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι πέντε επιδρομές με τη χρήση drones κατέστρεψαν ένα δεξαμενόπλοιο, υποδομές φόρτωσης του πετρελαίου, αλλά και κτίρια του λιμανιού σε κοντινή απόσταση.

Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι δύο ξένα πλοία υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Τούαπσε, ένα από τα μεγαλύτερα τερματικά πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας φωτιά.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης με drone στο λιμάνι του Τούαπσε τη νύχτα της 2ας Νοεμβρίου, δύο ξένα πολιτικά πλοία υπέστησαν ζημιές», ανέφερε σε δήλωση το επιχειρησιακό κέντρο έκτακτης ανάγκης της περιοχής Κρασνοντάρ.

🔥War has reached Tuapse! The city is on fire



Drones struck the Rosneft terminal. The hit targeted Russia’s main deep-water oil export pier, used to ship millions of tons of fuel to Asian markets.



A tanker was also damaged.



After the strike, a massive fire broke out in the… pic.twitter.com/WU3Ugg4GOk — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025

Το επιχειρησιακό κέντρο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των πληρωμάτων των πλοίων και ότι όλες οι φωτιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο, αλλά ότι «τα κτίρια και οι υποδομές του τερματικού σταθμού» υπέστησαν ζημιές.

Το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν πλήξει υποδομές του διυλιστηρίου πετρελαίου στο Τούαπσε. Ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας SBU ανέφερε ότι πέντε καταγεγραμμένες επιθέσεις με drone σε τερματικό πετρελαίου προκάλεσαν ζημιές σε δεξαμενόπλοιο, σε υποδομές φόρτωσης και σε κοντινά κτίρια του λιμανιού.

Το λιμάνι φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Tuapse στη Μαύρη Θάλασσα και ένα διυλιστήριο που ελέγχεται από τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft. Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει το διυλιστήριο με αρκετές επιθέσεις με drone φέτος.

🔥 Tuapse: Ukraine hit the Rosneft Marine Oil Terminal, not just the port, but the central cargo overpass linking shore tanks to tankers. Capacity: 7M tons per year and built for 250-meter vessels.



A major Black Sea export artery just got shwacked… pic.twitter.com/A6gm8HiXUr — Shaun Pinner (@olddog100ua) November 2, 2025

Το εξαγωγικό εργοστάσιο Tuapse, με δυναμικότητα επεξεργασίας 240.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως (bpd), παράγει ναφθά, καύσιμο πετρελαίου, vacuum gasoil και ντίζελ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Κύριοι πελάτες είναι η Κίνα, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη και η Τουρκία.