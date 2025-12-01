Ουκρανία: Τρεις νεκροί και οχτώ τραυματίες σε ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Τρία άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυραύλους στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο τη Δευτέρα, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής Ντινιπροπετρόφσκ, Βλαδίσλαβ Γκαϊβάνενκο.
«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με προκαταρκτικές ζημιές σε ένα βενζινάδικο και μια επιχείρηση. Η επιθεώρηση της περιοχής συνεχίζεται και οι συνέπειες διευκρινίζονται», ανέφερε στο Telegram, σύμφωνα με το Reuters.
The day after the Ukrainian delegation concluded peace talks with US officials, Putin’s forces slammed a missile into Dnipro, killing at least three civilians.— KyivPost (@KyivPost) December 1, 2025
Rescuers are now digging through the rubble, fearing more people may still be trapped beneath the destroyed building. pic.twitter.com/Odf6jb9zlm