Ουκρανία: Τρεις νεκροί και οχτώ τραυματίες σε ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Τρία άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυραύλους στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο τη Δευτέρα, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής Ντινιπροπετρόφσκ, Βλαδίσλαβ Γκαϊβάνενκο.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με προκαταρκτικές ζημιές σε ένα βενζινάδικο και μια επιχείρηση. Η επιθεώρηση της περιοχής συνεχίζεται και οι συνέπειες διευκρινίζονται», ανέφερε στο Telegram, σύμφωνα με το Reuters.