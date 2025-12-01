Ουκρανία: Τρεις νεκροί και οχτώ τραυματίες σε ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο
Ουκρανία: Τρεις νεκροί και οχτώ τραυματίες σε ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Τρία άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυραύλους στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο τη Δευτέρα, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής Ντινιπροπετρόφσκ, Βλαδίσλαβ Γκαϊβάνενκο.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με προκαταρκτικές ζημιές σε ένα βενζινάδικο και μια επιχείρηση. Η επιθεώρηση της περιοχής συνεχίζεται και οι συνέπειες διευκρινίζονται», ανέφερε στο Telegram, σύμφωνα με το Reuters.

 

