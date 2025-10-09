Ουκρανία: Τρεις νεκροί, δυο τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στη Σούμι (pics&vids)

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πλήγματα ρωσικών drones εφόρμησης στην περιφέρεια Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

«Η Ρωσία επιτίθεται σε κοινότητες της περιφέρειας με δεκάδες πλήγματα drones και με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από τον αέρα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, 46χρονος σκοτώθηκε στη Μικολάιφσκα, 65χρονος στη Βελικοπισαρίφσκα και 66χρονος στην Μπιλοπίλσκα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είχαν κυριεύσει το καλοκαίρι του 2024.

Russia continues its terror against Ukraine, targeting civilians and civilian infrastructure, including energy.



A Russian drone struck a house in Sumy overnight, seriously injuring a four-year-old girl. She is now in severe condition with extensive burns.



The Sumy region is… pic.twitter.com/j55O9s89DF — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 8, 2025

Στο μεταξύ, στην άλλη πλευρά των συνόρων, επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσαν πυρκαγιές «σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις» στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ.

Ο ρωσικός στρατός, που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, έχει επιταχύνει τους τελευταίους μήνες την προέλασή του στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αντιμέτωπος με αντίπαλο που μειονεκτεί αριθμητικά και ποσότητες εξοπλισμών, χωρίς ωστόσο να σημειώσει στρατηγικά σημαντική πρόοδο.

Τα στρατεύματα του Κρεμλίνου έχουν κυριεύσει συνολικά περί το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή, οι διπλωματικές προσπάθειες στις οποίες αποδύθηκε νωρίτερα φέτος ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη μοιάζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.