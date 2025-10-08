Ένας ακόμη λόγος επιβεβαιώνει τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό στην Ελλάδα

Στον πιο νόστιμο προορισμό και μάλιστα με... γεωμετρική ακρίβεια, αναδείχθηκε το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» στις αρχές Οκτωβρίου. Η εκδήλωση «A Geometry of Taste» που διοργάνωσε και φιλοξένησε η Fraport Greece σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα τερματικά του δικτύου της, επεφύλασσε μια μοναδική γευστική εμπειρία στους επισκέπτες, συνδέοντας την αυθεντική ελληνική τουριστική φιλοξενία με τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου μας.





Γεύσεις που «απογειώνουν» και συστήνουν τον ελληνικό τουρισμό με τον πιο παραδοσιακό τρόπο, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου οι επισκέπτες του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», σε μία γαστρονομική εκδήλωση με την υπογραφή της Fraport Greece και τη συνεργασία τοπικών φορέων.





Για τρίτη συνεχή χρονιά η ελληνική κουζίνα τέθηκε στο επίκεντρο της τουριστικής ροής. Σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα τερματικά του δικτύου της Fraport Greece, η έννοια της αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας συνδέθηκε δημιουργικά με τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου.





Με τίτλο «A Geometry of Taste», η γαστρονομική εκδήλωση που διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά η διαχειρίστρια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη χώρα μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Θέρμης, και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.





Περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γεύσεις της Θεσσαλονίκης μέσα από εμβληματικά τοπικά προϊόντα που αντιστοιχούν σε γεωμετρικά σχήματα, βιώνοντας μία γνήσια γευστική εμπειρία που αναδεικνύει την παράδοση και την ταυτότητα της πόλης.

Fraport Greece: Στρατηγικός εταίρος για την ενίσχυση του τουρισμού στην Ελλάδα

Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον χώρο αναχωρήσεων του αεροδρομίου, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικοί φορείς και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου επιβεβαιώνοντας το ρόλο της Fraport Greece ως στρατηγικού εταίρου στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας.

Υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας δεν λειτουργούν απλώς ως υποδομές μετακίνησης, αλλά αναδεικνύονται σε σημεία πολιτιστικής υποδοχής, συστήνοντας την ελληνική τουριστική εμπειρία σε όλες τις τις εκφάνσεις: από την τέχνη και τον πολιτισμό, ως την ιστορία, την παράδοση και τις καθημερινές απολαύσεις που συνθέτουν τον ελληνικό τρόπο ζωής.

Η επιλογή της γεωμετρίας ως θεματικού άξονα υπογραμμίζει την ελληνικότητα της έννοιας, καθώς με ρίζες στην αρχαία Ελλάδα, από τα γεωμετρικά χρόνια έως τον Ευκλείδη και τον Πυθαγόρα, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αρμονίας και τάξης. Με τον ίδιο τρόπο, η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης εκφράζεται μέσα από σχήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και τη μνήμη, μετατρέποντας τα τοπικά προϊόντα σε φορείς πολιτισμού και γεύσης.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γιορτάσαμε και φέτος, για τρίτη συνεχόμενη φορά, την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού μαζί με τους επισκέπτες της πόλης στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece κ. Γιώργος Βήλος.

«Με την πολύτιμη συνεργασία των τοπικών φορέων και των Αρχών, φιλοξενήσαμε στον χώρο του αεροδρομίου μια ξεχωριστή εκδήλωση όπου η τοπική γαστρονομία συνδυάστηκε με την ελληνική φιλοξενία. Ως Fraport Greece, θα συνεχίσουμε να είμαστε ενεργοί και παρόντες σε κάθε ευκαιρία ανάδειξης της μοναδικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Η Fraport Greece, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επιδιώκει μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες να αποκαλύπτει την ανθρώπινη διάσταση πίσω από κάθε ταξιδιωτική εμπειρία, αυτή τη φορά, με τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο ως μητροπολιτικό κέντρο και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ως βασική πύλη σύνδεσης με την Ελλάδα και τον κόσμο.