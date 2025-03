Ουκρανία: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένας 5χρονος, από ρωσική επιδρομή στο Κίεβο (vid)

Ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Κίεβο αυξήθηκε σε τρεις, μεταξύ των οποίων ένα 5χρονο παιδί, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός πεντάχρονου παιδιού, και οκτώ τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram.

🚨 Three people, including a 5-year-old child, were killed in a Russian attack on Kyiv 💔 pic.twitter.com/b1iF0qRIYM