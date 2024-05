Ουκρανία: Τραυματίες και ζημιές σε σπίτια στο Χάρκοβο από ρωσική επιδρομή

Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο τραυμάτισε δύο ανθρώπους και έβαλε φωτιά σε τρία σπίτια τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, η οποία απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε αεροπορικές επιθέσεις και έχει υποστεί σοβαρές ζημιές καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές της τους τελευταίους μήνες.

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 11χρονο παιδί, υπέστησαν σοκ από οβίδες, έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Two people were injured as a result of an early morning missile attack by the Russian Armed Forces on a residential neighborhood in Kharkiv - regional military administration



According to the head of the regional military administration Sinegubov, the strike was made at 3:20, as… pic.twitter.com/6lkiev9Rd7