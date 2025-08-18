Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο - Μεταξύ τους ένα δίχρονο αγόρι

Μια ρωσική αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο σκότωσε τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί, και τραυμάτισε 17, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές τη Δευτέρα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν το Κίεβο να προχωρήσει σε γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα.

Μια επίθεση με drone σκότωσε το δίχρονο αγόρι στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας, μετά από μια βαλλιστική πυραυλική επίθεση την προηγούμενη νύχτα, σύμφωνα με τον Ολέγκ Σινέχουμποφ, κυβερνήτη της ευρύτερης περιοχής του Χάρκοβο, σε μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram.

Ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση στο Χάρκοβο «αυξάνεται συνεχώς», πρόσθεσε ο Σινέχουμποφ, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης στο Telegram, ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ ανέφερε ότι δύο ακόμη άτομα σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν στις δύο επιθέσεις, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά ηλικίας από 6 έως 17 ετών.

«Μια γυναίκα μόλις διασώθηκε από τα ερείπια: είναι ζωντανή», ανέφερε ο Τερέχοφ σε ανάρτησή του νωρίς τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, είναι στόχος τακτικών επιθέσεων με drones και πυραύλους από τη Ρωσία από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Η προηγούμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στην πόλη κατέστρεψε περίπου 1.000 παράθυρα, δήλωσε ο Σινέχουμποφ. Ορισμένοι κάτοικοι έπρεπε να εκκενωθούν, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας στο Telegram.

Μάρτυρες του Reuters είδαν γιατρούς να περιθάλπουν κατοίκους σε έναν δρόμο και διασώστες να επιθεωρούν τις ζημιές σε κτίρια κατοικιών.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν στις επιθέσεις της Ρωσίας στην γειτονική περιοχή του Σούμι, οι οποίες επίσης προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον δώδεκα σπίτια και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις αρχές.

«Ο εχθρός συνεχίζει να στοχεύει σκόπιμα τις υποδομές των πολιτών στην περιοχή του Σούμι — προδοτικά, τη νύχτα», δήλωσε ο Ολέγκ Χρυγόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, στο Telegram.

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως οι μονάδες αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 23 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοξένησε τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, προέτρεψε το Κίεβο να συνάψει συμφωνία με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ θα έχει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες της Ευρώπης για τον πόλεμο μου μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια στην ανατολική Ευρώπη.