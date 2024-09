Ουκρανία: Τουλάχιστον 21 τραυματίες, μεταξύ αυτών ανήλικοι, από το ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο (vid)

Ρωσική επίθεση εναντίον κτιριακών συγκροτημάτων στο Χάρκοβο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 21 άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις ανήλικοι, ηλικίας 8 έως 17 ετών, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

«21 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία παιδιά, ένα αγόρι 17 ετών, ένα κορίτσι 17 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών», έγραψε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ στο Telegram. Οκτώ άνθρωποι νοσηλεύονται, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε συνοικία του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), μιας πόλης που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό 1,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Η Ρωσία «στοχοθέτησε μια κοινή πολυκατοικία με αεροπορικές βόμβες», κατήγγειλε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεκάδες κάτοικοι «κοιμόντουσαν», σύμφωνα με τον Όλεγκ Σινεγκούποφ. Δύο πολυώροφες πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διασώστες με τη βοήθεια φακών ερευνούσαν τα συντρίμμια ενός από τα κτίρια που επλήγησαν, όπως μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείο από το σημείο.

Σε έναν διάδρομο, μία κάτοικος, που έτρεμε και έκλαιγε με αναφιλητά, κρατιόταν γερά από έναν τοίχο, φοβόταν να κατέβει τις σκάλες και να βγει από το κτίριο.

«Όλα θα πάνε καλά», της έλεγε ήρεμα ένας διασώστης κρατώντας της το χέρι προκειμένου να την οδηγήσει στην έξοδο. «Μαμά», επαναλάμβανε εκείνη.

Μόλις κατάφερε να κατέβει, αγκάλιασε τη μητέρα της Αλεξάντρα, που ήταν επίσης συγκλονισμένη.

«Έχει τρομοκρατηθεί» εξήγησε στο AFP η Αλεξάντρα. Τη στιγμή του βομβαρδισμού «κοιμόμασταν», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιγκόρ Τέρεχοφ, που βρέθηκε στο σημείο, διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για έναν πολιτικό στόχο και δεν υπήρχε «τίποτα το στρατιωτικό εκεί».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν δύο πυραύλους και 80 ντρόουν, με την πλειονότητα εξ αυτών να έχει αναχαιτιστεί.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, αντιδρώντας στην επίθεση εναντίον του Χαρκόβου, ζήτησε εκ νέου η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της ρωσικής επικράτειας.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας για να προστατεύουμε καλύτερα ζωές και να εγγυηθούμε την ασφάλεια», δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, υποσχόμενος να «πείσει» τους συμμάχους.

Αναλυτικά, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Η Ρωσία χτύπησε ξανά το Χάρκοβο, αυτή τη φορά με εναέριες βόμβες που στόχευαν ένα συνηθισμένο κτίριο κατοικιών. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 21 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα 8χρονο παιδί και δύο 17χρονοι έφηβοι. Εξήντα κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο εχθρός έχει χρησιμοποιήσει πάνω από 900 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, περίπου 400 drones "Shahed" και σχεδόν 30 πυραύλους διαφόρων τύπων. Πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας για να προστατεύσουμε καλύτερα τις ζωές και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Η Ουκρανία χρειάζεται πλήρεις δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας και εργαζόμαστε για να πείσουμε τους εταίρους μας γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα».

