ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Η Ρωσία ετοιμάζει πλήγματα στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία σχεδιάζει χτυπήματα στις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις πριν από τον χειμώνα και κάλεσε τον ΔΟΑΕ και τους συμμάχους της Ουκρανίας να δημιουργήσουν μόνιμες αποστολές παρακολούθησης στα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας.

«Σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, το Κρεμλίνο προετοιμάζει πλήγματα σε κρίσιμα αντικείμενα της ουκρανικής πυρηνικής ενέργειας πριν από τον χειμώνα», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Άντρι Σίμπιχα στο X.

According to Ukrainian intelligence, Kremlin is preparing strikes on Ukrainian nuclear energy critical objects ahead of winter. In particular, it concerns open distribution devices at NPPs & transmission substations, critical for the safe operation of nuclear energy. 1/4