Ουκρανία: Τρεις άμαχοι νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στο Κρεβί Ρι (vid)

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην ουκρανική πόλη Κρεβί Ρι (κεντρικά) κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή δωδεκάχρονου αγοριού και δυο ηλικιωμένων γυναικών, 74 και 79 ετών, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ σήμερα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το πλήγμα εξαπολύθηκε «στο μέσο της νύχτας, ενώ η πόλη κοιμόταν».

