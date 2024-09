Κομισιόν: Δάνειο 35 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Η ΕΕ θα χορηγήσει δάνειο έως και 35 δισ.ευρώ στην Ουκρανία για να βοηθήσει τη χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία, ανακοίνωσε την Παρασκευή με ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το δάνειο, το οποίο ανακοινώθηκε ενώ η επικεφαλής της Κομισιόν βρίσκεται σε επίσκεψη στο Κίεβο, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μεταξύ των χωρών της G7 για άντληση κεφαλαίων χρησιμοποιώντας έσοδα από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των κυρώσεων στη χώρα για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η G7 «πάγωσε» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 δισ.δολαρίων αμέσως μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 και υποσχέθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για να βοηθήσουν το Κίεβο αλλά πέρασαν μήνες συζητώντας πώς ακριβώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας τέτοιος μηχανισμός.

Η ΕΕ έκλεισε τον Μάιο μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της βάσει της οποίας το 90% των εσόδων θα πήγαινε σε ένα ταμείο της ΕΕ για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, με το υπόλοιπο 10% να στηρίξει το Κίεβο με άλλους τρόπους.

Τα περιουσιακά στοιχεία αποκτούν εξαιρετικό ενδιαφέρον επειδή έχουν κολλήσει, με αποτέλεσμα τα λεγόμενα απροσδόκητα κέρδη. Η Ουκρανία αναμένεται να λάβει την πρώτη δόση τον Ιούλιο, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ.

Οι ανελέητες ρωσικές επιθέσεις σημαίνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται συνεχή υποστήριξη της ΕΕ.

Η @EU_Commission θα παράσχει δάνειο έως και 35 δισ. ευρώ στην Ουκρανία ως μέρος της δέσμευσης της G7.

Αυτή είναι μια άλλη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην ανάκαμψη της Ουκρανίας.

