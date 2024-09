Δεσμευμένα ρωσικά assets

Το ποσό των 160 εκατ. ευρώ από τα έσοδα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα διατεθεί για την κάλυψη των επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών της Ουκρανίας για τον φετινό χειμώνα, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα αποσυναρμολογείται στη Λιθουανία και θα ανοικοδομηθεί στην Ουκρανία, όπου το 80% των θερμικών μονάδων της χώρας έχει καταστραφεί.

«Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε δυναμικότητα 3,5 gw, δηλαδή το 15% των αναγκών της Ουκρανίας», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

