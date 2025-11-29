Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις της Ρωσίας

Μια εκτεταμένη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία προκάλεσε το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 24 ατόμων, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας το Σάββατο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνέχισε να «σκοτώνει και να καταστρέφει» .

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 500 drones σε απλά σπίτια, το ενεργειακό δίκτυο και κρίσιμες υποδομές», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα στο X.

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στην πρωτεύουσα τουλάχιστον 1 άτομο έχασε τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν.

Ήταν η δεύτερη επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα σε τέσσερις ημέρες. Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη, όταν οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια σειρά από drones και πύραυλους.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις σε έξι τοποθεσίες, με πολυκατοικίες και άλλες κατοικίες να έχουν πληγεί στην πόλη των 3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι η σορός ενός κατοίκου ανασύρθηκε από τα ερείπια μιας πολυκατοικίας που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Ένα παιδί διασώθηκε από το ίδιο κτίριο.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο είπε ότι μια επίθεση προκάλεσε επίσης πυρκαγιά στους κάτω ορόφους μιας πολυκατοικίας δυτικά του κέντρου της πόλης. Μια άλλη πυρκαγιά ξέσπασε και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο σε μια κεντρική περιοχή.

Μια νέα προειδοποίηση για εισερχόμενα drones εκδόθηκε στην πρωτεύουσα μετά τις 05:00 του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τουλάχιστον ένα πολυκατοικία σε φωτιά και ομάδες έκτακτης ανάγκης να εργάζονται δίπλα σε κατεστραμμένα κτίρια και σε δρόμους γεμάτους συντρίμμια