Ουκρανία: Θα χρειαστεί να αγοράσει φυσικό αέριο αξίας 1 δισ.δολαρίων για να έχει πληρότητα τον χειμώνα

Η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει αποθέματα φυσικού αερίου για να καλύψει το 80-90% της χειμερινής της ζήτησης και χρειάζεται έως και 1 δισ. δολάρια σε επιπλέον καύσιμα για να περάσει την τέταρτη χρονιά θέρμανσης από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα, λένε αξιωματούχοι και αναλυτές της βιομηχανίας.

Η Ρωσία έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια επιτιθέμενη στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές για να αποδυναμώσει τον στρατό της και να υπονομεύσει το ηθικό των πολιτών, έχοντας μειώσει δραματικά την εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τις ρωσικές επιθέσεις να συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά.

Η Ουκρανία έχει περίπου 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου σε αποθήκευση, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 80% του στόχου των 13,2 bcm της κυβέρνησης, δήλωσε ο Γιούρι Μπόικο, μέλος του εποπτικού συμβουλίου του κρατικού φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo.

Η ουκρανική εταιρεία συμβούλων ενέργειας ExPro, ωστόσο, εκτιμά τα αποθέματα στα 12 bcm, ή στο 90% του στόχου.

Αυτό σημαίνει ότι 1-2 bcm θα πρέπει να προέρχονται από εγχώρια παραγωγή ή να εισαχθούν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανέφεραν αξιωματούχοι και αναλυτές. Αυτό θα κοστίσρι στη χώρα μεταξύ 500 εκατ. και 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται στην τρέχουσα και την περσινή χειμερινή τιμή φυσικού αερίου.

Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι περαιτέρω επιθέσεις σε χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης ίσως να αναγκάσουν την Ουκρανία να αναθεωρήσει τους στόχους της. Τον περασμένο χειμώνα, οι διακοπές ρεύματος διήρκεσαν έως και 18 ώρες την ημέρα σε ορισμένες περιοχές.

Οι ρωσικές επιθέσεις μείωσαν την παραγωγή φυσικού αερίου της Ουκρανίας κατά περίπου 0,5 bcm τον περασμένο χειμώνα, δήλωσε ο Oleksandr Kharchenko, διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακών Μελετών με έδρα το Κίεβο.

Πριν από τον πόλεμο, η Ουκρανία παρήγαγε περίπου 55 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (mcm) φυσικού αερίου την ημέρα, ή έως 20 bcm ετησίως. Τα τρέχοντα στοιχεία παραγωγής είναι απόρρητα.

Η Ουκρανία εισάγει κυρίως φυσικό αέριο από την Ουγγαρία, αλλά οι αποστολές μέσω Πολωνίας έχουν αυξηθεί. Οι υπάρχουσες διασυνδέσεις επιτρέπουν στην Ουκρανία να εισάγει περισσότερα από 60 mcm την ημέρα - υπεραρκετό για να καλύψει την ημερήσια ζήτηση σε περίπτωση οξείας ανάγκης.

Η Πολωνία εργάζεται για τον διπλασιασμό της χωρητικότητας της σύνδεσής της με την Ουκρανία στα 4 bcm ετησίως έως τις αρχές του 2026.

Η Ουκρανία σχεδιάζει επίσης να εισάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ μέσω Γερμανίας, Ελλάδας, Λιθουανίας και Πολωνίας.

Η εισαγωγή φυσικού αερίου γίνεται όλο και πιο ασφαλής από την αποθήκευση, δεδομένων των ρωσικών επιθέσεων σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης, δήλωσε ο Αντρίι Κομπολέφ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της κρατικής Naftogaz.

Η Ουκρανία διαθέτει τις μεγαλύτερες υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Ευρώπη, με χωρητικότητα 30 bcm. Δυτικές εταιρείες αποθήκευσαν έως και 3 bcm φυσικού αερίου στην Ουκρανία πέρυσι, αλλά οι όγκοι μειώθηκαν στο μηδέν φέτος μετά την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων.