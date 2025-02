Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες στην Ίζιουμ από ρωσική επίθεση (vid)

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε συγκρότημα διαμερισμάτων και διοικητικά κτίρια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 στην πόλη Ίζιουμ, βορειοανατολικά του Χάρκοβο, όπως δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης της περιοχής.

3/



Video just in from #Izium in #Kharkiv region, site of the latest Russian act of terrorism.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/H2CHEAeuu9