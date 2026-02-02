Ουκρανία: Μεγάλες οι ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο - Ζελένσκι: Στόχος πλέον οι σιδηρόδρομοι

Η Ρωσία εξαπέλυσε τον Ιανουάριο λιγότερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας απ΄ό,τι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που δημοσιεύθηκε σήμερα με βάση στοιχεία που έλαβε από την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, αλλά προκάλεσε άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση στη χώρα.

Η Ουκρανία και ιδιαίτερα η πρωτεύουσα Κίεβο βίωσαν τον Ιανουάριο τις χειρότερες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Εκείνη την περίοδο,ο ρωσικός στρατός έστειλε 4.452 επιθετικά drones, 13% λιγότερα απ΄ό,τι τον Δεκέμβριο του 2025, και 135 πυραύλους, 23% λιγότερους, εναντίον της Ουκρανίας.

Από το σύνολο αυτό, 3.788 καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, δηλ. το 83% των στόχων, αριθμός ελαφρά μεγαλύτερος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (80%).

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραπονέθηκε για καθυστερήσεις πληρωμών εκ μέρους Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου που καθυστέρησαν όπως είπε την παράδοση πυραύλων για τα αντιαεροπορικά συστήματά του αφήνοντας το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα ευάλωτο στις ρωσικές επιθέσεις.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει εδώ και μήνες εκστρατεία μαζικών αεροπορικών πληγμάτων που θέτουν στο στόχαστρο θερμοηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και τον τομέα του ουκρανικού αερίου.

Αυτή η εκστρατεία πληγμάτων έχει ωστόσο μειωθεί σε ένταση από την τελευταία εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του να μην βομβαρδίσει το Κίεβο και «άλλες πόλεις» λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Παρά την παύση αυτή, το πολύ εξασθενημένο ουκρανικό ηλεκτρικό δίκτυο παρουσίασε βλάβη το Σαββατοκύριακο λόγω «τεχνικού προβλήματος» προκαλώντας κυρίως την πλήρη διακοπή του μετρό του Κιέβου, κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα από την πλευρά του ότι τα ρωσικά πλήγματα επικεντρώνονται πλέον στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στις μεταφορικές ικανότητες της χώρας.

Η πόλη του Κιέβου επλήγη περισσότερο από τις διακοπές, που άφησαν κάποιες στιγμές έως και τα μισά κτίρια της πρωτεύουσας χωρίς θέρμανση, αναγκάζοντας τις αρχές να στήσουν θερμαινόμενες σκηνές για τους κατοίκους.

Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώνονται τώρα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας

ι τελευταίες ρωσικές επιθέσεις επικεντρώνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που η χώρα περνά την χειρότερη ενεργειακή κρίση στην καρδιά ενός ιδιαίτερα παγερού χειμώνα έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων που διέλυσαν τις ενεργειακές της υποδομές.

«Ο ρωσικός στρατός, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην τρομοκράτηση με επιθέσεις κατά του δικτύου εφοδιασμού, πρώτα απ' όλα στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει το σιδηροδρομικό δίκτυο στις περιοχές του Ντνιπροπετρόφσκ και της Ζαπορίζια, ζώνες στις οποίες επικεντρώνονται και οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού.

Την ώρα που τα ρωσικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών έχουν κοπάσει από την περασμένη εβδομάδα, έχουν πολλαπλασιασθεί οι επιθέσεις κατά του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στις 27 Ιανουαρίου, ρωσικά drone χτύπησαν επιβατηγό τρένο στην περιοχή του Χάρκιβ (Χάρκοβο). Τουλάχιστον πέντε επιβάτες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Σήμερα το πρωί, η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia προειδοποίησε για τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας των γραμμών της καλώντας τους επιβάτες να προτιμούν τα λεωφορεία.

Στην περιοχή του Σούμι, η εταιρία δηλώνει ότι παρακολουθεί τις απειλές με drone και προειδοποιεί ότι τα τρένα θα σταματούν κοντά σε καταφύγια σε περίπτωση κινδύνου.

«Επιτίθενται κατά των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών. Είναι εκφοβισμός. Θα χτυπήσουν και θα αμυνθούμε», είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στις 29 Ιανουαρίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο επικεφαλής της Ukrzaliznytsia έχει ως αποστολή να προστατεύσει τους σταθμούς, τους κόμβους κλειδιά μαζί με τους στρατιωτικούς», είπε.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη μετά την Γερμανία και την Γαλλία, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην απομάκρυνση πολιτών, την μεταφορά στρατευμάτων και εμπορευμάτων.

Το τρένο, μαζί με τις οδικές μεταφορές, είναι σήμερα το μόνο μέσον για την είσοδο και την έξοδο από την Ουκρανία.