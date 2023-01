Ουκρανία - Συντριβή ελικοπτέρου: 14 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας αναθεώρησαν την Τετάρτη τον αριθμό των νεκρών από τη συντριβή ελικοπτέρου στην πόλη Μπροβάρι έξω από το Κίεβο σε 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Την ίδια πληροφορία δημοσίευσε και ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου. Οι ουκρανικές κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν δημοσιεύσει νωρίτερα υψηλότερο αριθμό νεκρών και είχαν αναφέρει τελευταία ότι 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι στο τραγικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τρεις υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών, Ντένις Μοναστίρσκι, σύμφωνα με δήλωση του αρχηγού της Αστυνομίας της χώρας, Iχόρ Κλιμένκο.

🚁 As a result of the crash in #Brovary, the leadership of the Ministry of Internal Affairs died: Minister Denys Monastyrskyi, his deputy Eugene Yenin, and State Secretary Yurii Lubkovich.



Source: the head of the National Police Ihor Klymenko pic.twitter.com/L2NBV6L48l — Markets Today (@marketsday) January 18, 2023

Υπόνοιες για ατύχημα

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Παράλληλα, δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έκαναν καμία αναφορά σε οποιαδήποτε ρωσική επίθεση στην περιοχή εκείνη την εποχή.

Το ελικόπτερο φέρεται να πήγαινε σε περιοχή της πρώτης γραμμής του πολέμου σε συνθήκες ομίχλης, όταν κατέβηκε σε μια περιοχή όπου υπάρχουν πολλά ψηλά κτίρια.

Το εν λόγω ελικόπτερο «χρησιμοποιούταν επανειλημμένα στη μεταφορά προσωπικού σε χώρους έκτακτης ανάγκης», ανέφεραν οι Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (SES).

Το SES πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι αυτά τα αεροσκάφη ES-225 «Super Puma» χρησιμοποιούνται «συχνά λόγω της ικανότητας μεταφοράς ικανού αριθμού ατόμων ταυτόχρονα».

«Το πλήρωμα του αεροσκάφους ήταν εκπαιδευμένο να εκτελεί καθήκοντα σε δύσκολες συνθήκες και είχε τον απαιτούμενο αριθμό ωρών πτήσης με ελικόπτερα ES-225», τόνισε η ανακοίνωση.

«Δυστυχώς, ο ουρανός δεν συγχωρεί τα λάθη, όπως λένε οι πιλότοι, αλλά είναι πραγματικά πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τα αίτια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, προσθέτοντας ότι μπορεί να χρειαστούν τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες για να διερευνηθεί η καταστροφή.

Ο 42χρονος Μοναστίρσκι, δικηγόρος που διορίστηκε το 2021 για να διευθύνει το υπουργείο, είναι ο πιο υψηλά ιστάμενος Ουκρανός αξιωματούχος που πέθανε από την έναρξη του πολέμου.

«Από τη συντριβή σκοτώθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών - ο Υπουργός, ο Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός», είπε ο Kλιμένκο.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ελικόπτερο που έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, σύμφωνα με τον Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλο της προεδρίας της Ουκρανίας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που ανέφερε πως υπάρχουν και απώλειες.

Και τα εννέα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, ωστόσο, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, σύμφωνα με τον Ολεξίι Κουλέμπα.

«Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τον αριθμό των αγνοούμενων παιδιών», είπε ο Κουλέμπα στους δημοσιογράφους στο σημείο της συντριβής.

«Η ταυτοποίηση συνεχίζεται. Έρχονται γονείς, συντάσσονται λίστες».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα ελικόπτερο έπεσε στο κτίριο αυτό όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός.

Shots from the scene of a fire after a helicopter crash in Brovary



We are talking about the Eurocopter EC225 LP Super Puma helicopter.



Initially, five people were injured. There is no information about the fate of the crew. pic.twitter.com/EDOzr0PHgJ — ДражаМ (@DrazaM33) January 18, 2023

«Αναζητούμε πληροφορίες για θύματα και για τις συνθήκες» υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ανέφερε ο Τιμοσένκο στο Telegram.

💥ALERTE #Ukraine 🚨 Les autorités ukrainiennes confirment que le ministre 🇺🇦 des Affaires intérieures D.#Monastyrsky et son adjoint Y.#Enin sont morts lors du crash à bord de l'hélicoptère (avion ?)

Des témoins oculaires auraient vu un missile toucher l'appareil.#Brovary #Kyiv pic.twitter.com/882ziby1d2 — Militant.André.D (@Circonscripti18) January 18, 2023

Λίγο μετά και ο κυβερνήτης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα ανάρτησε στο Telegram πως «στην πόλη Μπροβάρι, ένα ελικόπτερο έπεσε κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο κατοικιών. Την ώρα της τραγωδίας, στο νηπιαγωγείο βρίσκονταν παιδιά και υπάλληλοι του ιδρύματος. Στο σημείο αυτό, όλοι απομακρύνθηκαν. Υπάρχουν θύματα. Στο σημείο της συντριβής επιχειρούν ασθενοφόρα, αστυνομία και πυροσβέστες».

VIDEO: The scene near the kindergarten in the eastern #Kiev suburb of #Brovary after Ukrainian air defences shot down a Super Puma helicopter. pic.twitter.com/SJF1KU3KuR #Kiev #Ukraine — Manchester Chronicle 🐝 (@WithyGrove) January 18, 2023

Για την ώρα, δεν είναι γνωστό το τι προκάλεσε τη συντριβή του ελικοπτέρου.

«Ανακαλύπτουμε πληροφορίες για θύματα και τις συνθήκες», έγραψε ο Τιμοσένκο στο Telegram.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία έκανε έκκληση να προσέλθουν μάρτυρες του συμβάντος, όπως τόνισε ο κυβερνητικός σύμβουλος Άντον Γκερασένκο.

«Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες που έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία», σημείωσε με ανάρτηση του στο Telegram.

Το Μπροβάρι βρίσκεται στα ανατολικά του Κιέβου και είναι ένα από τα προάστια του, με πληθυσμό περίπου 109.000 κατοίκους.

Συλλυπητήρια από όλο τον κόσμο

Τα συλλυπητήρια τους για το τραγικό συμβάν το πρωί της Τετάρτης έσπευσαν να υποβάλλουν διάφορες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

«Η τραγωδία χτυπά την καρδιά της κατεστραμμένης Ουκρανίας. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Μπροβάρι. Μαζί σας θρηνούμε», έγραψε στο Twitter η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023



Με τη σειρά του ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ ανέφερε πως θα συσταθεί αμέσως μια ειδική ερευνητική ομάδα, χαρακτηρίζοντας τη συντριβή ως «μεγάλη απώλεια για την κυβερνητική ομάδα και ολόκληρο το κράτος».

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής της ΕΕ στην Ουκρανία, Μάτι Μαασίκας, δήλωσε ότι είναι «τρομοκρατημένος» από την είδηση, περιγράφοντας τα θύματα της συντριβής ως «εξαιρετικούς συνεργάτες και φίλους».

Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023



Επίσης, η Ίλβα Γιόχανσον, η οποία είναι η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, είπε ότι ο Ουκρανός ομόλογος της, Μοναστίρσκι ήταν «ένας αληθινός ήρωας της Ουκρανίας – τον τελευταίο χρόνο πρωτοστάτησε με γενναιότητα και στωικότητα».

1/2

News of the death of Denys Monastyrsky, Yevhen Yenin and Yurii Lubkovich has shocked me deeply.

My condolences to the families of all the victims of this tragedy.

Denys is a true Ukrainian hero - over the last year leading with bravery and stoicism…@EUDelegationUA — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) January 18, 2023

Διαβάστε ακόμη:

Συντριβή ελικοπτέρου: Η ηγεσία του υπ. Εσωτερικών και 4 παιδιά στα θύματα

Σ. Μισέλ: Υπέρ της παροχής αρμάτων μάχης στην Ουκρανία