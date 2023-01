Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία: Συλλυπητήρια από όλον τον κόσμο

Τα συλλυπητήρια τους για το τραγικό συμβάν το πρωί της Τετάρτης έσπευσαν να υποβάλλουν διάφορες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

«Η τραγωδία χτυπά την καρδιά της κατεστραμμένης Ουκρανίας. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Μπροβάρι. Μαζί σας θρηνούμε», έγραψε στο Twitter η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023



Με τη σειρά του ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ ανέφερε πως θα συσταθεί αμέσως μια ειδική ερευνητική ομάδα, χαρακτηρίζοντας τη συντριβή ως «μεγάλη απώλεια για την κυβερνητική ομάδα και ολόκληρο το κράτος».

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων», πρόσθεσε.

«Συμμετέχουμε στη θλίψη της Ουκρανίας μετά το τραγικό ατύχημα με ελικόπτερο στο Μπροβάρι. Ο υπουργός Ντένις Μοναστίρσκι ήταν μεγάλος φίλος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, Πρόεδρε Ζελένσκι, Ντένις Σμιχάλ και στον λαό της Ουκρανίας» έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

Ο πρεσβευτής της ΕΕ στην Ουκρανία, Μάτι Μαασίκας, δήλωσε ότι είναι «τρομοκρατημένος» από την είδηση, περιγράφοντας τα θύματα της συντριβής ως «εξαιρετικούς συνεργάτες και φίλους».

Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023



Επίσης, η Ίλβα Γιόχανσον, η οποία είναι η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, είπε ότι ο Ουκρανός ομόλογος της, Μοναστίρσκι ήταν «ένας αληθινός ήρωας της Ουκρανίας – τον τελευταίο χρόνο πρωτοστάτησε με γενναιότητα και στωικότητα».