Ουκρανία: Συντριβή ελικοπτέρου - 18 νεκροί ανάμεσά τους τρία παιδιά και ο υπ. Εσωτερικών

Τουλάχιστον 18 είναι τα θύματα από το ελικόπτερο που συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης σε κτίριο που στεγάζει και παιδικό σταθμό στην πόλη Μπροβάρι, δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας.

Ανάμεσα στα θύματα φέρεται να είναι ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ενώ τρία παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών και 15 από αυτά, από τους συνολικά 29 τραυματίες, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Τραγωδία στο Brovary. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε. Από τις 10.30 π.μ. — 18 νεκροί, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Είναι γνωστό πως υπάρχουν 29 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά. Παρέχεται όλη η απαραίτητη βοήθεια στα θύματα. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο χώρο», έγραψε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα προ ολίγου στο Telegram.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ντένις Μοναστίρσκι είναι μεταξύ των τριών υπουργών που σκοτώθηκαν στη συντριβή του ελικοπτέρου στο Μπροβάρι, δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας, Iχόρ Κλιμένκο.

«Από τη συντριβή σκοτώθηκε η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών - ο Υπουργός, ο Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός», είπε ο Kλιμένκο.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ελικόπτερο που έπεσε σε κτίριο στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να έχουν σπεύσει στο σημείο, σύμφωνα με τον Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλο της προεδρίας της Ουκρανίας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που ανέφερε πως υπάρχουν και απώλειες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα ελικόπτερο έπεσε στο κτίριο αυτό όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός.

Shots from the scene of a fire after a helicopter crash in Brovary



We are talking about the Eurocopter EC225 LP Super Puma helicopter.



Initially, five people were injured. There is no information about the fate of the crew. pic.twitter.com/EDOzr0PHgJ