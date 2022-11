Ουκρανία: Σφραγίστηκε η παράταση της συμφωνίας για τα σιτηρά

Το υπουργείο υποδομών της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι επετεύχθη συμφωνία για παράταση της πρωτοβουλίας για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα κατά 120 ημέρες.

«Αυτή η απόφαση μόλις ελήφθη στην Κωνσταντινούπολη. Τα Ηνωμένα Έθνη και η Τουρκία παραμένουν εγγυητές της Πρωτοβουλίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, ο Ολεξάντρ Κουμπράκοφ ανέφερε ότι η πρωτοβουλία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα θα παραταθεί για 120 ημέρες.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. 🇺🇦 @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres 🇺🇳@UN, 🇹🇷 @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.