Αντίποινα της Μόσχας

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια έντονη επιδρομή με πυραύλους και drones στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, καθώς ισχυρές εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη.

Η επίθεση έγινε μετά την προειδοποίηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Κρεμλίνο θα αντεπιτεθεί μετά την επίθεση από ουκρανικά drones που κατέστρεψαν πολλά βομβαρδιστικά αεροσκάφη σε επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 16 εκ των οποίων στο νοσοκομείο, εκτός από τους τέσσερις θανάτους.

Το σύστημα μεταφορών του μετρό της πόλης διακόπηκε από μια ρωσική επιδρομή που έπληξε και προκάλεσε ζημιές σε ένα τρένο μεταξύ σταθμών, δήλωσε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Στην περιοχή Σολομένσκι, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε στην πλευρά μιας πολυκατοικίας, αφήνοντας μια τεράστια τρύπα και σημάδια εγκαύματος, δήλωσε ένας φωτογράφος του Reuters που βρισκόταν στο σημείο.

Τα τσιμεντόλιθοι που έπεφταν από το κτίριο συνέτριψαν αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα από κάτω. Δύο αστυνομικοί ερευνητές εξέταζαν αυτό που φαινόταν να είναι ο κινητήρας του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Νωρίτερα τη νύχτα, δημοσιογράφοι του Reuters άκουσαν τον ήχο ρωσικών drones καμικάζι να βουίζουν στον ουρανό, συνοδευόμενοι από τους ήχους εξερχόμενων πυρών από ουκρανικά αντιαεροπορικά πυρά.

Damage to several high-rise residential buildings seen in the Ukrainian capital of Kyiv, following last night’s drone and missile attack against the city by Russia, which resulted in roughly 16 injuries. The State Emergency Service of Ukraine is working to clear impact sites… pic.twitter.com/F8AWinMEOS