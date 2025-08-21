Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών στη Ζακαρπάτια

Ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσε ένα άτομο, τραυμάτισε τουλάχιστον 18, και έπληξε ένα αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών στη δυτική Ουκρανία, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Η ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσε ένα άτομο, τραυμάτισε τουλάχιστον 18, και έπληξε έναν αμερικανικό κατασκευαστή ηλεκτρονικών ειδών στη δυτική Ουκρανία, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Μια πυραυλική επίθεση τραυμάτισε 15 άτομα και κατέστρεψε εγκαταστάσεις αποθήκευσης του εργοστασίου στην πόλη Μουκάτσεβο, δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι τοπικές αρχές στην δυτική περιοχή Ζακαρπάτια.

Η ουκρανική τηλεόραση έδειξε τον κυβερνήτη της περιοχής Μίροσλαβ Μπιλέτσκι, να στέκεται κοντά στο κτίριο που είχε τυλιχθεί στον καπνό, ο οποίος είπε ότι το εργοστάσιο παρήγαγε ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα καταδίκασε την επίθεση σε μια ανάρτηση στο X.

«Μια πλήρως πολιτική υποδομή που δεν έχει καμία σχέση με την άμυνα ή τον στρατό», είπε.

Ζελένσκι: Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία συνέχισε τις θανατηφόρες νυχτερινές αεροπορικές επιθέσεις της στην Ουκρανία «σαν να μην αλλάζει τίποτα απολύτως».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Μόσχα εκτόξευσε σχεδόν 600 drones και 40 πυραύλους στη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε «πολλές περιοχές».

«Απόψε, ο ρωσικός στρατός σημείωσε ένα από τα τρελά αντι-ρεκόρ του», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «επιχειρήσεις πολιτικών υποδομών, πολυκατοικίες και ο λαός μας» χτυπήθηκαν.

«Οι Ρώσοι πραγματοποίησαν αυτό το χτύπημα σαν να μην αλλάζει τίποτα απολύτως. Σαν να μην υπάρχουν προσπάθειες από τον κόσμο για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.

«Χρειάζεται μια αντίδραση σε αυτό. Δεν υπάρχει ακόμη κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πρόκειται πραγματικά να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο».

Πρόσθεσε ότι μια επίθεση εναντίον μιας «αμερικανικής επιχείρησης» στη δυτική περιοχή της Ζακαρπάτια ήταν «πολύ αποκαλυπτική».