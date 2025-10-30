Ουκρανία: Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος

Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις προκάλεσαν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε διακοπές ρεύματος σε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας και τον τραυματισμό πάνω από 20 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και παιδιά, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε άλλη μια φορά μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανακοίνωσε η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Γκρίντσουκ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εξοπλισμοί θερμοηλεκτρικών σταθμών πολλών περιοχών της Ουκρανίας «υπέστησαν σοβαρές ζημιές», σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία παροχής ενέργειας DTEK, η οποία πρόσθεσε ότι συνεργεία της εργάζονται «για να μετριάσουν τις συνέπειες».

«Πρόκειται για την τρίτη μαζική επίθεση στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της εταιρείας τον Οκτώβριο», διευκρίνισε η ουκρανική εταιρεία σε ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η δημόσια εταιρεία ενέργειας Ukrenergo είχε αρχικά ανακοινώσει διακοπές ρεύματος στην πλειονότητα των περιφερειών της χώρας νωρίς σήμερα το πρωί, οι οποίες αργότερα μετατράπηκαν σε διακοπή φορτίου για να αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.

Από τη ρωσική επίθεση προκλήθηκε ο τραυματισμός 15 ανθρώπων στην πόλη της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σημείωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ.

«Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται έξι παιδιά –τρία κορίτσια και τρία αγόρια. Τα παιδιά είναι ηλικίας από 3 ως 6 ετών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε πέντε πολυκατοικίες και εγκαταστάσεις υποδομών.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ορισμένοι από τους τραυματίες «εμφάνισαν οξείες αντιδράσεις στο στρες που τους προκλήθηκε, φέρουν τραύματα, έπαθαν διάσειση, έχουν μώλωπες και κατάγματα».

Βίντεο από σημείο πλήγματος που αναρτήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δείχνει ένα κτίριο που έχει γκρεμιστεί και πυροσβέστες που επιχειρούν κοντά σε κρατήρα που έχει σχηματιστεί και είναι γεμάτος συντρίμμια.

Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκε επίσης ο τραυματισμός 5 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα 7χρονο παιδί, το οποίο βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, στην περιφέρεια Βινίστια, στη δυτική Ουκρανία, και ο τραυματισμός ενός ανθρώπου στην περιφέρεια του Κιέβου.

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανέφερε παράλληλα ότι διακοπές ρεύματος στη νότια περιφέρεια Μικολάιφ προκαλεί καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων και ότι την εξώθησε να χρησιμοποιήσει εφεδρικές αμαξοστοιχίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας ενόψει της χειμερινής περιόδου κατά την οποία είναι αναγκαία η θέρμανση, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος για εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει «ανθρωπιστική καταστροφή στην Ουκρανία η οποία να συμπέσει με τον χειμώνα», ύστερα από άλλη μαζική αεροπορική επίθεση που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε 170 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, τα 48 εκ των οποίων στην περιφέρεια της Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, και 9 στην περιφέρεια της Μόσχας, εκ των οποίων τα 6 κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα.

Η αντίδραση της Ουκρανίας αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, με το Κίεβο να διεξάγει πλήγματα κατά διυλιστηρίων ρωσικού πετρελαίου και άλλων ενεργειακών υποδομών.