Ουκρανία: Ρωσικό drone σκότωσε τρεις εργαζόμενους σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

Ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τρεις εργαζομένους σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στο Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κίεβο, ύστερα από μία ακόμα νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών σε ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Three employees of the Sloviansk Thermal Power Plant in the Donetsk region were killed when a Russian FPV drone struck their vehicle, Ukraine’s Energy Ministry reported.



Ukrainian energy workers remain a priority target for Russian forces, as they work daily to restore the… pic.twitter.com/tQY6Hw0hry — Visegrád 24 (@visegrad24) February 17, 2026

«Το πρωί, ρωσικό drone επιτέθηκε σε όχημα που μετέφερε εργαζομένους του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου του Σλοβιάνσκ», μιας πόλης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υφυπουργός Ενέργειας Αρτέμ Νεκράσοφ.

«Δυστυχώς, τρεις εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικό πλήγμα» κατά στρατιωτικοβιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, την ώρα που οι δύο χώρες ετοιμάζονταν να επαναλάβουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη.