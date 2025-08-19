Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Πολτάβα και στο Τσερνίχιβ - «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη» τονίζει το Κίεβο

Μια νυχτερινή ρωσική επίθεση που συγκλόνισε την κεντρική ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ και άφησε εκατοντάδες πελάτες στην περιοχή Πολτάβα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα δείχνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην περιοχή.

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ρώσο ηγέτη και άρχισε να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

«Την ίδια στιγμή που ο Πούτιν διαβεβαίωνε τον Τραμπ στο τηλέφωνο ότι επιδιώκει την ειρήνη και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεξήγαγε συνομιλίες στο Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες για μια δίκαιη ειρήνη, ο στρατός του Πούτιν εξαπέλυσε μια ακόμη μαζική επίθεση στο Κρεμεντσούκ», δήλωσε ο Βιτάλι Μαλέτσκι, δήμαρχος της πόλης που βρίσκεται στην περιοχή Πολτάβα, μέσω του Telegram.

Ο Μαλέτσκι πρόσθεσε ότι δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη.

«Για άλλη μια φορά, ο κόσμος είδε ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη — θέλει να καταστρέψει την Ουκρανία».

Η κλίμακα της επίθεσης δεν ήταν σαφής. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η κεντρική περιοχή της Ουκρανίας βρισκόταν υπό την απειλή επίθεσης με πυραύλους κρουζ.

Ο κυβερνήτης της Πολτάβα, Βολόντιμιρ Κοχούτ, δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε διοικητικά κτίρια μιας τοπικής επιχείρησης υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.

«Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα», δήλωσε ο Κοχούτ στο Telegram.

Ανέφερε ότι στην περιοχή Λούμπνι, περίπου 1.500 οικιακοί και 119 εμπορικοί πελάτες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία. Και οι δύο πλευρές έχουν στοχεύσει σε υποδομές ζωτικής σημασίας για το στρατό κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του πολέμου στο έδαφος της άλλης, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών.

Η Ρωσία δήλωσε την Τρίτη ότι η νυχτερινή επίθεση με drones της Ουκρανίας προκάλεσε πυρκαγιές σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου και στη στέγη ενός νοσοκομείου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.

Εξάλλου πρωινή ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Τσερνίχιβ προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ενώ διακοπές της ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν σε τμήματα αυτής της βόρειας περιφέρειας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της.

«Μερικοί οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Εργάτες του ενεργειακού τομέα και διασώστες εργάζονται για την αποκατάστασή της», έγραψε σήμερα στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσαούς.