Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε υδροηλεκτρικό σταθμό διέκοψε την παροχή νερού σε πόλη της Μολδαβίας

Ρωσική επίθεση σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ουκρανία προκάλεσε διαρροή πετρελαίου και ρύπανση των υδάτινων συστημάτων στη γειτονική Μολδαβία, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η υδροδότηση στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Η πρόεδρος Μάγια Σάντου, η οποία επιδιώκει την ένταξη της Μολδαβίας – μίας από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης – στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το τέλος της δεκαετίας, δήλωσε ότι θεωρεί τη Ρωσία υπεύθυνη για τη ρύπανση στον ποταμό Δνείστερο, σύμφωνα με το Reuters.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Μολδαβίας ανέφερε ότι η διαρροή οδήγησε στη διακοπή της υδροδότησης στο Μπαλτί, μια πόλη 90.000 κατοίκων, καθώς και σε τρεις ακόμη πόλεις, με την κατάσταση να αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 12 ώρες έως την Τρίτη.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ οι μαθητές κλήθηκαν να παρακολουθήσουν μαθήματα εξ αποστάσεως.

Η Μολδαβία κήρυξε 15ήμερη περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Κυριακή, καθώς έγινε σαφές το μέγεθος της ρύπανσης.

«Κηρύξαμε περιβαλλοντικό συναγερμό και λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των πολιτών μας», δήλωσε η Σάντου σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στην επίθεση της 7ης Μαρτίου στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Νοβοντνιστρόβσκ. «Η Ρωσία φέρει πλήρη ευθύνη».

Η Σάντου έχει επανειλημμένα καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι επιχειρεί να ανατρέψει την κυβέρνησή της. Η Ρωσία, από την πλευρά της, την κατηγορεί για καλλιέργεια ρωσοφοβίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει σημαντική οικονομική στήριξη στη Μολδαβία μετά την εκλογή της Σάντου το 2020, ενώ η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, δήλωσε ότι η Ένωση είναι έτοιμη να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ρύπανσης.

«Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι ο πόλεμος της Ρωσίας δεν σταματά στα σύνορα της Ουκρανίας», έγραψε σε ανάρτησή της. «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας», ανέφερε.