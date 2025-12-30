Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με ζημιές κι έναν τραυματία

Η Ρωσία επιτέθηκε την Τρίτη σε υποδομές στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σε ένα εμπορικό πλοίο και σε εγκαταστάσεις στα λιμάνια Πιβντέννι και Τσορνομόρσκ της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κούλεμπα.

Ο Κούλεμπα ανέφερε ότι ένα πλοίο με σημαία Παναμά που μετέφερε σιτηρά υπέστη ζημιές και ότι χτυπήθηκαν επίσης δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ανέφερε στην εφαρμογή Telegram.

«Πρόκειται για μια ακόμη στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας σε πολιτικές υποδομές στα λιμάνια. Ο εχθρός προσπαθεί να διαταράξει την εφοδιαστική αλυσίδα και να δυσχεράνει τη ναυτιλία», δήλωσε ο Kούλεμπα

Παρά τις επιθέσεις, και τα δύο λιμάνια συνέχισαν να λειτουργούν, πρόσθεσε.

Η Οδησσός και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν φιλοξενούν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και την επιβίωση της οικονομίας της σε καιρό πολέμου.

Η Ουκρανία είναι σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια των σχεδόν τεσσάρων ετών του πολέμου, ο ρόλος της Οδησσού και των δύο άλλων λιμανιών της – Πιβντέννι και Τσορνομόρσκ – ως σημαντικών εμπορικών κόμβων αυξήθηκε, καθώς άλλα ουκρανικά λιμάνια καταστράφηκαν ή καταλήφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τους τελευταίους μήνες, ο ναυτικός πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει ενταθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν επιτεθεί σε ναυτικά και εμπορικά περιουσιακά στοιχεία στη Μαύρη Θάλασσα και πέραν αυτής.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα θαλάσσια drones της για επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην πόλη της Οδησσού και στις λιμενικές υποδομές της.