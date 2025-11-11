Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο Κουπιάνσκ και καταλαμβάνουν σειρά σιδηροδρομικών σταθμών

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εισχωρήσει βαθιά μέσα στην ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ και κινούνται νότια, καταλαμβάνοντας μια σειρά από σιδηροδρομικούς σταθμούς, σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσου διοικητή στο πεδίο το πρωί της Τρίτης.

Ο διοικητής, ο οποίος συστήθηκε με το πολεμικό προσωνύμιο «Κυνηγός» (Hunter) και δήλωσε ότι ηγείται του επιθετικού αποσπάσματος του 1486ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος Πεζικού της Ρωσίας, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους αποθήκη καυσίμων στα ανατολικά όρια του Κουπιάνσκ.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν σειρά στάσεων του σιδηροδρόμου κατά μήκος της γραμμής προς το Κουπιάνσκ Βουζλόβι, έναν οικισμό περίπου 6 χλμ. νότια από το κέντρο του Κουπιάνσκ.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι μαίνονται μάχες για τον έλεγχο του σιδηροδρομικού σταθμού στον κοντινό οικισμό Κουπιάνσκ-Σορτουβάλνι (Kupiansk-Sortuvalnyi).

Η Ρωσία εφαρμόζει κινήσεις περικύκλωσης (ελιγμούς «λαβίδας») σε μια προσπάθεια να περικυκλώσει τις ουκρανικές πόλεις Ποκρόβσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ και Κουπιάνσκ στην περιφέρεια Χάρκιβ, ενώ η Ουκρανία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατάφερε να αποστείλει εφόδια στην πόλη Μιρνοχράντ, ανατολικά του Ποκρόβσκ.

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανήρτησαν την Τρίτη ανεπιβεβαίωτο βίντεο, το οποίο – όπως υποστηρίζουν – δείχνει ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στο Ποκρόβσκ μέσα σε ομίχλη ή πυκνό νέφος.

Στο υλικό διακρίνονται ρωσικές δυνάμεις σε μοτοσικλέτες και σε διάφορα αυτοκίνητα και οχήματα, πολλά από τα οποία φέρουν ζημιές ή λείπουν πόρτες και παράθυρα, να κινούνται σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, ενώ στρατιώτες παρακολουθούν. Κάποιοι Ρώσοι στρατιώτες κάθονται πάνω στις οροφές των οχημάτων, ενώ ένα drone φαίνεται σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου.

Ο Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σύρσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του στη New York Post ότι η Ρωσία συγκεντρώνει περίπου 150.000 στρατιώτες σε μια επίθεση με στόχο την κατάληψη του Ποκρόβσκ, στην οποία συμμετέχουν μηχανοκίνητες μονάδες και ταξιαρχίες πεζοναυτών.

Ο Σύρσκι πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αξιοποιούν τον αστικό ιστό για να περιορίσουν την πρόοδο των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ αντιμετωπίζουν ρωσικές ομάδες δολιοφθοράς.