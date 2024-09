Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 22 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο (vid)

Η Ρωσία χτύπησε πολυώροφη πολυκατοικία στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια επίθεσης με κατευθυνόμενες βόμβες την Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 22, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άλλοι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Right now, Russia is showering Kharkiv with glide bombs—two residential buildings hit, people trapped under rubble. Yet, discussions about Ukraine striking back still argue Russia moved everything far away. No, they haven’t. They’re using logistics to deliver daily terror pic.twitter.com/5BLZgUa0iU