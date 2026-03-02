Ουκρανία: Ο στρατός ανακατέλαβε εδάφη στην νοτιανατολική περιοχή της Ζαπορίζια

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν ανακαταλάβει εννέα οικισμούς στην περιοχή Ζαπορίζια από τα τέλη Ιανουαρίου και συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους κατά μήκος της πρώτης γραμμής στην νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Ο αρχιστράτηγος Αλεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι τον τελευταίο μήνα, για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2024, τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν ανακτήσει τον έλεγχο περισσότερων εδαφών από όσα είχαν καταφέρει να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις.

Οι αναφορές για ουκρανικές προελάσεις στην περιοχή Ζαπορίζια ξεκίνησαν αφότου οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετώπισαν σαρωτικές διακοπές στους τερματικούς σταθμούς επικοινωνιών Starlink στο πεδίο της μάχης, μετά από απόφαση του ιδιοκτήτη της SpaceX, Έλον Μασκ, να τους κλείσει ανταποκρινόμενος σε έκκληση που του απηύθυνε το Κίεβο στα τέλη Ιανουαρίου.

Το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης του πεδίου μάχης, το DeepState, αναφέρει ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν 126 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους τον Φεβρουάριο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών.

«Επιβιώσαμε στην δύσκολη αυτή μάχη του χειμώνα» αναφέρει ο Σίρσκι σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Όλον τον χειμώνα, οι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν την εκστρατεία των επιθέσεων στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο κρύο και στο σκοτάδι. Αύξησαν επίσης την πίεση στα εξαντλημένα και αδύναμα στρατεύματα της Ουκρανίας κατά μήκος της πρώτης γραμμής μήκους 1.200 χιλιομέτρων.

Αλλά η Ουκρανία άντεξε, δήλωσε ο Σίρσκι.

Τα ουκρανικά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιτυχείς επιχειρήσεις στην περιοχή της Ζαπορίζια κοντά στην Ολεξαντρίφκα και Χουλιαπόλι, ενίσχυσαν τον έλεγχο τους στην πόλη Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χαρκόβου στο νοτιανατολικό τμήμα και συνέχισαν να αμύνονται κοντά στην πόλη Ποκρόφσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ στα ανατολικά, δήλωσε ο Σίρσκι.

Σαρωτικές ήταν οι διακοπές του Stralink για τα ρωσικά στρατεύματα

Η διοίκηση των αεροπορικών δυνάμεων εφόδου της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην πρόσβαση της Ρωσίας στο Starlink, επηρέασαν την ενημέρωση που είχαν για την κατάσταση τα στρατεύματα της Μόσχας και διέκοψαν τις επικοινωνίες τους στην πρώτη γραμμή.

Στην περιοχή Ζαπορίζια, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ανακατάληψη περισσότερων εδαφών, αναφέρει η διοίκηση. «Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο εχθρός απωθείται συστηματικά και αποφασιστικά από οχυρωμένες θέσεις», αναφέρει η διοίκηση σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή Telegram. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου, αναφέρει ο στρατός. Το DeepState αναφέρει σήμερα ότι τα ουκρανικά στρατεύματα απώθησαν τις ρωσικές δυνάμεις κοντά σε πέντε χωριά στην περιοχή Ζαπορίζια.

Αναφέρει, επίσης, ότι ρωσικά στρατεύματα κατείχαν 371 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με 517 τετραγωνικά χιλιόμετρα την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα στοιχεία. Οι μάχες μαίνονται εν μέσω προσπαθειών για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει τώρα τον πέμπτο χρόνο του.

Ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αναμένεται αυτή την εβδομάδα, παρά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.