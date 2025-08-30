Ουκρανία: Ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στο Λβιβ (vid)
Ουκρανία: Ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στο Λβιβ (vid)

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς το Σάββατο στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές Αρχές.

Η ουκρανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε ότι ένας ένοπλος πυροβόλησε αρκετές φορές τον Παρούμπι, σκοτώνοντάς τον επί τόπου. Ο δράστης διέφυγε και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε λίγη ώρα αργότερα από το δίκτυο Strana, διακρίνεται ο δολοφόνος να περιμένει τον Παρούμπι να πλησιάσει προς το μέρος του, περπατώντας σε πεζοδρόμιο του Λβιβ και όταν το κάνει, τον πλησιάζει και τον εκτελεί. Οι πληροφορίες λένε πως τον πυροβόλησε οκτώ φορές, ενώ στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.

Ο 54χρονος Παρούμπι ήταν μέλος του Κοινοβουλίου, είχε διατελέσει πρόεδρός του από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2019 και ήταν ένας από τους ηγέτες των διαδηλώσεων το 2013-14 που ζητούσαν στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήταν επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία και η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Οι Αρχές δεν έδωσαν άμεση ένδειξη για το αν η δολοφονία είχε άμεση σχέση με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το 2014 είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας που είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διευκρίνισε κατόπιν ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

Η εθνική αστυνομία ανέφερε ότι η ένοπλη επίθεση στο Λβιβ σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι. Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρέι Σαντόβι, δήλωσε ότι η εύρεση του δολοφόνου και η διαλεύκανση των περιστάσεων της επίθεσης είναι υψίστης σημασίας.

«Πρόκειται για θέμα ασφάλειας σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο, όπου, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, δεν υπάρχουν απολύτως ασφαλείς περιοχές», έγραψε στο Telegram.

Ο ύποπτος ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη «ενός πατριώτη», του οπίου «η συμβολή ήταν μεγάλη στον σχηματισμό του κράτους μας».

