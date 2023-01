Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης του Σαρλ Μισέλ από το Κίεβο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έφτασε στο Κίεβο την Πέμπτη για συνομιλίες σχετικά με την υποστήριξη των 27 στην Ουκρανία αλλά και για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από τη χώρα για να ενταχθεί μια μέρα στην ΕΕ.`

Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας στις 3 Φεβρουαρίου, ο Μισέλ, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Twitter από τρένο, λέγοντας: «Επιστροφή στο Κίεβο για να συζητήσουμε όλους τους τομείς συνεργασίας . .. Το 2023 να είναι η χρονιά της νίκης και της ειρήνης».

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c