Η Ουγγαρία απαγόρευσε την είσοδο σε διοικητή ουκρανικών δυνάμεων - Νότα διαμαρτυρίας από Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάλεσε τον Ούγγρο πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί για τις «διακρίσεις» της κυβέρνησης του σε βάρος της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

«Του επιδόθηκε νότα διαμαρτυρίας σε απάντηση των διακρίσεων της Ουγγαρίας σε βάρος της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία, ιδιαίτερα του ουγγρικής καταγωγής υπερασπιστή μας, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα των προγόνων του», έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.

He was given a protest note in response to Hungary's discrimination against the Hungarian minority in Ukraine, particularly our Hungarian-descent defender who was banned from entering the country of his ancestors.



Ο Σιμπίχα αναφερόταν στον διοικητή των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έναν άνδρα ουγγρικής καταγωγής, στο οποίο η Βουδαπέστη ανακοίνωσε σήμερα ότι του απαγόρευσε την είσοδο λόγω του ρόλου του στην επίθεση στον πετρελαιαγωγό Druzhba, μέσω του οποίου η Ρωσία προμηθεύει την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

«Καλούμε την Ουγγαρία να απέχει περαιτέρω από εχθρικές ενέργειες και αντ' αυτού να συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο, για τον οποίο η Ουκρανία παραμένει έτοιμη», δήλωσε ο Σιμπίχα.