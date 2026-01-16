Ουκρανία: Το Κίεβο αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, διαθέτει μόνο το μισό περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, καθώς αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση σε καιρό πολέμου μετά από μια σειρά ρωσικών επιθέσεων στις υποδομές της, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο στο Reuters την Παρασκευή.

Το Κίεβο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης, χρειάζεται 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να τροφοδοτήσει τις υπηρεσίες για τους 3,6 εκατομμύρια κατοίκους του, είπε ο Κλίτσκο.

Ανέφερε ακόμα ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που, σε τόσο σοβαρούς παγετούς, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έμεινε χωρίς θέρμανση και με τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Κλίτσκο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έσπευσαν να στείλουν επιπλέον γεννήτριες και ότι ομάδες επισκευαστών εργάστηκαν όλο το 24ωρο για να αποκαταστήσουν τη θέρμανση, μετά από ρωσική επίθεση την περασμένη εβδομάδα που έκοψε την παροχή σε 6.000 πολυκατοικίες. Περίπου 100 κτίρια εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση, είπε.

Η Ουκρανία κήρυξε ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτή την εβδομάδα, καθώς το δίκτυο της καταρρέει υπό το βάρος των ρωσικών βομβαρδισμών, των χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών από τον πόλεμο.