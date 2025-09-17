Ουκρανία και ΗΠΑ συνεισφέρουν 150 εκατ. δολάρια στο κοινό επενδυτικό ταμείο για τα ορυκτά

Η Ουκρανία και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα δεσμεύσουν από 75 εκατομμύρια δολάρια η κάθε χώρα σε ένα κοινό επενδυτικό ταμείο που αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Κιέβου με την Ουάσινγκτον για τα ορυκτά, σύμφωνα με όσα δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης των ΗΠΑ έχει προβεί σε πιλοτική δέσμευση ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που η Ουκρανία θα καλύψει», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (International Development Finance Corporation) αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η επένδυση θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη και θα ενισχύσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες φυσικών πόρων των ΗΠΑ.

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ενέκριναν το πρώτο πακέτο οπλισμού που πληρώθηκε από τους συμμάχους του Κιέβου

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κιέβου, Χεορχί Τιχί.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, ενέκρινε δύο αποστολές αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας (PURL), ανέφερε το Reuters.

Την Τρίτη το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τα πρώτα πακέτα αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, τα οποία θα μπορούσαν σύντομα να αποσταλούν, καθώς η Ουάσινγκτον έχει ξεκινήσει και πάλι την αποστολή όπλων στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας νέας χρηματοδοτικής συμφωνίας με τους συμμάχους.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γίνεται χρήση του νέου μηχανισμού που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τα αμερικανικά αποθέματα, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται από χώρες του ΝΑΤΟ.