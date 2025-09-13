Ουκρανία και ΗΠΑ σε αναζήτηση επενδυτικών σχεδίων για τα ορυκτά

Ουκρανοί αξιωματούχοι και ομάδα από την Αμερικανική Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρεία Ανάπτυξης (DFC) θα πραγματοποιήσουν επιτόπιες επισκέψεις για να εντοπίσουν επενδυτικά έργα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά που έχει υπογραφεί μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός υπουργός Οικονομίας.

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τη συμφωνία, η οποία είχε προωθηθεί έντονα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον Απρίλιο. Η συμφωνία δίνει προνομιακή πρόσβαση στις ΗΠΑ σε νέα ουκρανικά έργα εξόρυξης ορυκτών, με αντάλλαγμα επενδύσεις.

Για το Κίεβο, η συμφωνία αποτελεί τρόπο να εξασφαλίσει αμερικανική οικονομική βοήθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας και των υποδομών, που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή του 2022, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της στήριξης των ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα.

Ο υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Ολέξι Σομπολέφ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει γρήγορα στην υλοποίηση της συμφωνίας και επιδιώκει να εντοπίσει τρία πιλοτικά επενδυτικά έργα εντός των επόμενων 18 μηνών.

«Αυτή τη στιγμή γίνονται επιτόπιες επισκέψεις από τις ΗΠΑ και αύριο πηγαίνουμε στις περιφέρειες μαζί τους για να εξετάσουμε πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο Σομπολέφ σε συνέδριο στο Κίεβο με τη συμμετοχή Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπάρξει ο μεγαλύτερος στρατιωτικός χορηγός της Ουκρανίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Όμως, με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο φέτος, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκομίζουν ανταλλάγματα για τη βοήθεια που προσφέρουν στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το 50% των εσόδων που θα αποκομίζει η ουκρανική κυβέρνηση από την εξόρυξη νέων ορυκτών θα κατατίθεται σε κοινό επενδυτικό ταμείο Ουκρανίας-ΗΠΑ, με τα κέρδη να μοιράζονται ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Σομπολέφ σημείωσε ότι, πέρα από τον τομέα των ορυκτών - όπου τα έργα απαιτούν μεγάλα κεφάλαια και έχουν μακρές περιόδους υλοποίησης -, το ταμείο θα επενδύσει επίσης στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών.

Η Ουκρανία διαθέτει 22 από τα 34 ορυκτά που θεωρούνται κρίσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για βιομηχανίες όπως η άμυνα, οι τεχνολογίες αιχμής και η πράσινη ενέργεια. Διαθέτει επίσης κράματα σιδήρου για τη χαλυβουργία, μη σιδηρούχα μέταλλα για την κατασκευαστική βιομηχανία, καθώς και πολύτιμα μέταλλα και σπάνιες γαίες.



