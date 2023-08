Ουκρανία: Η ουκρανική σημαία υψώθηκε στο χωριό Ρομπότινε στη Ζαπορίζια (vid)

Στρατιώτες ύψωσαν την ουκρανική σημαία στο χωριό Ρομπότινε της περιφέρειας Ζαπορίζια (νότια), καθώς συνεχίζεται η αντεπίθεση των δυνάμεων του Κιέβου για την απελευθέρωση κατεχόμενων εδαφών.

«Ιστορική ημέρα! Στρατιώτες της 47ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας ύψωσαν την σημαία της Ουκρανίας στο χωριό Ρομπότινε», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της στρατιωτικής διοίκησης στην πλατφόρμα Telegram, στην οποία υπογραμμίζεται πως προορισμός είναι η Μελιτόπολη.

