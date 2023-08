Ουκρανία: Η Μόσχα εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με πυραύλους και drone (vid)

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια τη νύκτας επίθεση κατά κύματα εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης, περιλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και υπερηχητικών καθώς και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ τουλάχιστον 10 πύραυλοι φαίνεται ότι πέρασαν την αντιαεροπορική άμυνα.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν ουκρανικές αεροπορικές βάσεις στις περιοχές Ρίβνε, Χμελνίτσκι και Ζαπορίζια, όπως μετέδωσε και το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, οι βομβαρδισμοί ήταν επιτυχείς, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεκάδες Ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα, σημειώθηκαν σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, επλήγη αεροναυπηγική βιομηχανία, αλλά και κέντρο αιμοδοσίας, με νεκρούς και τραυματίες. Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν, από το έδαφος της Λευκορωσίας, υποστήριξε το Κίεβο.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέστρεψε 30 από συνολικά 40 πυραύλους κρουζ και τα 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

The #Donetsk National University of Economics and Trade was hit last night. pic.twitter.com/rqGhvy7kyH