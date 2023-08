Η επίθεση με ναυτικό drone εναντίον του ρωσικού δεξαμενόπλοιου στη Μαύρη Θάλασσα σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου μετώπου στον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Κίεβο να δίνει το ισχυρότερο μήνυμα, μέχρι σήμερα, ότι προτίθεται να θέσει στο στόχαστρό του τα τόσα σημαντικά για τη Μόσχα φορτία πετρελαίου και καυσίμων.

Όπως τονίζει σε δημοσίευμά του το Politico, η μάχη για την υπεροχή στη Μαύρη Θάλασσα κορυφώνεται γρήγορα, με τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια. Η επίθεση στο τάνκερ στα ανοικτά της Κριμαίας ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την επίθεση ενός άλλου ουκρανικού drone -ενός επίπεδου σκάφους σε σχήμα βέλους, γεμάτου με εκρηκτικά- με στόχο ρωσική ναυτική ναυτική βάση στο Νοβοροσίσκ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ένα πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων και Ποτάμιων Μεταφορών της Ρωσίας επρόκειτο για το δεξαμενόπλοιο πετρελαίου και χημικών SIG, του οποίου ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία Transpetrochart με έδρα την Αγία Πετρούπολη, είχε υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2019 για την προμήθεια καυσίμων για τις ρωσικές δυνάμεις στη Συρία.

Tonight the Security Service of #Ukraine blew up the large #Russian oil tanker "SIG" transporting fuel for Russian troops. pic.twitter.com/gcP4aHOtyA