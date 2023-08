Ουκρανία: Με 450 κιλά εκρηκτικών έπληξε το drone το ρωσικό τάνκερ (vid)

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και το Ναυτικό της χώρας βρίσκονται πίσω από την επίθεση με drone κατά ρωσικού τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Όπως δήλωσε η πηγή στο Reuters, το ρωσικό τάνκερ, που μετέφερε καύσιμα για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, χτυπήθηκε από ουκρανικό ναυτικό drone που μετέφερε 450 κιλά εκρηκτικών, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Κατά την ίδια πηγή, η επίθεση πραγματοποιήθηκε στα ουκρανικά χωρικά ύδατα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη ουκρανική επίθεση με drone εναντίον ρωσικού πλοίου μέσα σε λίγες ώρες. Είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του ρωσικού αποβατικού σκάφους "Olenegorsky Hornyak", τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Από την επίθεση στο τάνκερ διεκόπη για λίγο η κυκλοφορία στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σ' ένα πλαίσιο αυξανόμενων εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πλοίο υπέστη ζημιές και έφθασαν επιτόπου δύο ρυμουλκά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το Κέντρο θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης. Το πρακτορείο διευκρίνισε πως δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το πλοίο, το οποίο είχε πλήρωμα 11 ατόμων.

Tonight the Security Service of #Ukraine blew up the large #Russian oil tanker "SIG" transporting fuel for Russian troops. pic.twitter.com/gcP4aHOtyA