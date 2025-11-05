Ουκρανία: Εντάσσεται ως εταίρος στη στρατιωτική συμμαχία των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών

Η Ουκρανία απέκτησε σήμερα καθεστώς «ενισχυμένου εταίρου» στην Joint Expeditionary Force (JEF/Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη), μια πολυεθνική στρατιωτική συμμαχία χωρών της βόρειας Ευρώπης, εν αναμονή της ακόμα αβέβαιης ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Αυτή η συμφωνία στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στον (Βλαντίμιρ) Πούτιν», τον Ρώσο πρόεδρο που ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, του οποίου η χώρα ασκεί την προεδρία της JEF.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στους πιο αποφασισμένους Ευρωπαίους συμμάχους και αυτά τα δέκα κράτη της JEF (...) δείχνουν ότι θα παραμείνουμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί», δήλωσε στο νορβηγικό δίκτυο NRK.

Η συμφωνία υπεγράφη στο Μπούντου, νορβηγική πόλη στην Αρκτική, σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας της συμμαχίας, στην οποία συμμετείχε ο Ουκρανός ομόλογός τους Ντένις Σμιχάλ.

Αυτό «ενισχύει τη συνεργασία μας, επισημοποιεί το πλαίσιο ενισχυμένων συμπράξεων και εγγυάται ότι θα μπορέσουμε να ενεργήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά με τους συμμάχους μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, για να διατηρήσουμε την ασφάλεια στην Βόρεια Ευρώπη», δήλωσε ο Νορβηγός υπουργός Τόρε Σάντβικ σε ανακοίνωση.

Σε ερώτηση του NRK, τόνισε επίσης ότι η σύμπραξη με το Κίεβο «συμβάλλει στην προετοιμασία της Ουκρανίας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ».

Στη διάρκεια της συνόδου τους στο Βίλνιους τον Ιούλιο του 2023, οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ είχαν δηλώσει ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι στην Ατλαντική Συμμαχία, χωρίς ωστόσο να δίδεται χρονοδιάγραμμα για την ένταξη, προς απογοήτευση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία μπορεί να ενισχύσει τη JEF», δήλωσε σήμερα ο Σμιχάλ.

«Θα μοιραστούμε την τεχνογνωσία μας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση υβριδικών επιθέσεων, τη χρήση δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας, τη χρήση drones, την προστασία εθνικών υποδομών και τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς», έγραψε ο ίδιος στο Χ.

Στην JEF, που συστήθηκε το 2014 μετά την κατάληψη της Κριμαίας από τη Ρωσία, συμμετέχουν σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Φινλανδία και η Ισλανδία, τα κράτη της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) καθώς και η Ολλανδία.