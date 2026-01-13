Ουκρανία: Η Βουλή απέρριψε τον διορισμό του Σμιχάλ ως νέου υπουργού Ενέργειας

Η ουκρανική Βουλή δεν ενέκρινε τον διορισμό του Ντένις Σμιχάλ ως νέου υπουργού Ενέργειας, ο οποίος διετέλεσε για πέντε χρόνια πρωθυπουργός της χώρας και πέρυσι μετακινήθηκε στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Ο Σμιχάλ είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί του ενεργειακού τομέα, ο οποίος μαστίζεται από καταγγελίες για διαφθορά και οι υποδομές του δέχονται ρωσικές επιθέσεις.

Η πρώην υπουργός Ενέργειας αποπέμφθηκε πέρυσι λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλεκόταν και ο προκάτοχός της.

Ο διορισμός του Σμιχάλ δεν κατάφερε να λάβει τις απαραίτητες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και βουλευτές από τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν.

Ο Σμιχάλ είχε προταθεί για τη θέση αυτή στο πλαίσιο ενός μεγάλου ανασχηματισμού της κυβέρνησης, με το Κίεβο να αντιμετωπίζει αυξανόμενη ρωσική πίεση καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της ρωσικής εισβολής τον επόμενο μήνα.

Πριν από τη σημερινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση, κατά την οποία οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να ορίσουν τον επικεφαλής ψηφιακών υπηρεσιών της Ουκρανίας για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης επέκριναν τον ανασχηματισμό που γίνεται εν καιρώ πολέμου.