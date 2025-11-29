Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 600.000 άτομα μετά τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας

Οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από το βράδυ έως τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσαν διακοπές ρεύματος για πάνω από 600.000 άτομα της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας «μαζική» επίθεση σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σ’ αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 30 τραυματίσθηκαν απ’ αυτή τη ρωσική επίθεση. «Ενώ όλοι συζητούν σημεία ειρηνευτικών σχεδίων, η Ρωσία συνεχίζει το πολεμικό σχεδιό της που αποτελείται από δύο σημεία: να σκοτώνει και να καταστρέφει», έγραψε σήμερα το πρωί στο X ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε κατά την επίθεσή της 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα, στη ρωσική πλευρά, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, εξαιτίας πτώσης συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους .

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από τις περιφερειακές αρχές, τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν.