Ουκρανία: Εξετάζεται η παρουσία χιλιάδων ξένων στρατιωτών, είπε ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε την Παρασκευή πως οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζουν τις κινήσεις τους για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Ο ίδιος είπε πως αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ συμφώνησαν να συναντηθούν τις επόμενες μέρες για να συζητήσουν τις κυρώσεις.

Ο Ζελένσκι μίλησε και για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας από τις χώρες της Δύσης προς την Ουκρανία, λέγοντας πως εξετάζεται η παρουσία χιλιάδων ξένων στρατιωτών στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εν λόγω εγγυήσεων.

«Είναι σημαντικό που συζητάμε όλα αυτά. Ναι, σίγουρα θα είναι χιλιάδες, όχι μόνο μερικοί. Και αυτό είναι γεγονός», δήλωσε στην πόλη Ουζγκόροντ της δυτικής Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοίησε για το ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων της Δύσης στην Ουκρανία θα τις καθιστούσε «νόμιμους στόχους» για επιθέσεις από τη Μόσχα.

Πρόσθεσε ότι «δεν βλέπω το λόγο ανάπτυξης τους στην Ουκρανία εφόσον υπάρξει μια συμφωνία ειρήνευσης».