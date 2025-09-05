Πούτιν για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: «Νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, άφησε ανοιχτό την Παρασκευή το ενδεχόμενο η Μόσχα να στοχοθετήσει στρατιωτικές δυνάμεις της Δύσης που μπορούν να αναπτυχθούν ως δυνάμεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως οι ηγέτες των χωρών της Δύσης είχαν τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τουλάχιστον 26 χώρες να έχουν δεσμευτεί πως θα συνδράμουν το Κίεβο στο εν λόγω πλαίσιο.

Μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν είπε σχετικά πως «θεωρούμε ότι αυτές οι δυνάμεις μπορούν να αποτελέσουν νόμιμους στόχους για στρατιωτικά χτυπήματα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν βλέπω το λόγο ανάπτυξης τους στην Ουκρανία εφόσον υπάρξει μια συμφωνία ειρήνευσης».

Ακόμα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε «το Κίεβο ζητά επαφές. Εγώ είμαι έτοιμος αλλά δεν βλέπω πως υπάρχει νόημα»

Σχετικά με το ενδεχόμενο νέας επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι «έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Τραμπ, αλλά δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του».

Παράλληλα, επανέλαβε την πρόσκληση του για επίσκεψη του Ουκρανό προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, λέγοντας «παρακαλώ, ελάτε στη Ρωσία, θα σας παρέχουμε ασφάλεια».