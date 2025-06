Ουκρανία: Έπληξε τέσσερα πολεμικά αεροπλάνα Su-34 στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ, 900 χιλιόμετρα εντός της Ρωσίας

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε τέσσερα πολεμικά αεροπλάνα σε αεροπορική βάση στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ της κεντρικής Ρωσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πλήξει ρωσικούς πολεμικούς πόρους.

Σε ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τέσσερα αεροσκάφη Su-34 στην αεροπορική βάση Μαρίνοβκα έξω από την πόλη Βόλγκογκραντ, περίπου 900 χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα.

Στην ανάρτηση αναφέρεται ότι η επιχείρηση διεξήχθη από το τμήμα ειδικών επιχειρήσεων του στρατού, μαζί με την υπηρεσία ασφαλείας SBU και άλλες υπηρεσίες του στρατού.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερα αεροσκάφη επλήγησαν, συγκεκριμένα αεροπλάνα SU-34, καθώς και τεχνικές και επιχειρησιακές εγκαταστάσεις όπου επισκευάζονται και συντηρούνται διάφορα πολεμικά αεροσκάφη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

