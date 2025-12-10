Ουκρανία: Έπληξε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» με ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη στην Μ. Θάλασσα (vid)

Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη έπληξαν σήμερα και κατέστησαν ανενεργό ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ενώ διέπλεε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα και κατευθυνόταν στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Footage of Ukrainian sea drones repeatedly striking the Russian dark fleet oil tanker Dashan in the Black Sea earlier today.



The tanker was headed to pick up oil from the port of Novorossiysk. pic.twitter.com/T8ervOdOQM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 10, 2025

Το δεξαμενόπλοιο Dashan που έπλεε με την μέγιστη ταχύτητα και τους αναμεταδότες απενεργοποιημένους υπέστη σημαντική ζημιά κατά την διάρκεια της επίθεσης, στην οποία ισχυρά εκρηκτικά έπληξαν την πρύμνη, ανέφερε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.