Ουκρανία: Επικύρωση της συμφωνίας για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ εντός εβδομάδων

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αναμένεται να επικυρώσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες τη συμφωνία που υπεγράφη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανάπτυξη στρατηγικών ορυκτών, δήλωσε την Πέμπτη η πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

«Θέλουμε να την επικυρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Σχεδιάζουμε λοιπόν να το κάνουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η Σβιριντένκο σε διαδικτυακή ενημέρωση.

Η ίδια, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, σημείωσε ότι απομένει να ολοκληρωθούν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες πριν τεθεί σε λειτουργία το κοινό επενδυτικό ταμείο ΗΠΑ-Ουκρανίας.

«Πρέπει πραγματικά να γίνουμε πιο βιώσιμοι και πιο αυτάρκεις – και αυτό είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που μπορεί να μας βοηθήσει να το επιτύχουμε», υπογράμμισε.

Μια «πραγματικά ισότιμη και δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με την πρόσβαση στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας, χαιρέτισε την Πέμπτη ο Ουρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων για εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, στο καθημερινό τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι: «Η συμφωνία άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας. Αυτή είναι πλέον μια πραγματικά δίκαιη συμφωνία που δημιουργεί ευκαιρίες για σημαντικές επενδύσεις στην Ουκρανία».

Όπως είπε, το κείμενο δεν προβλέπει αρχικό χρέος της Ουκρανίας προς τις ΗΠΑ, όπως ήθελε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και έχει στόχο τη δημιουργία ενός ταμείου «για επενδύσεις στην Ουκρανία και οικονομικά κέρδη εδώ».

Today, our government team reported on the economic partnership with the United States. We have an agreement. It has been signed and will be submitted to the Verkhovna Rada for ratification. And we are interested in having no delays with it.



All our representatives did a good… pic.twitter.com/iVMHbQXvux